Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 грудня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 грудня
Окупанти продовжують нищити інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Херсонщина під обстрілами, на Луганщині Сили оборони відбивають атаки росіян

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це ідеться в ранкових зведеннях обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську. За попередніми даними, – без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Новоандріївка, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Дорожнянка, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину. Ударили «Градами» та важкою артилерією по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Без жертв. У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, господарчі споруди, автівки, два газопроводи та дві лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже працюють.

У Нікополі пошкоджені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

У Марганецькій громаді деталі атак з’ясовуються.

Харківщина

Обстріли окупантів протягом доби зафіксували у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів області. У Куп’янську на території приватного домоволодіння горіли гараж та легковий автомобіль.

Внаслідок обстрілів у селі Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Андріївки, Червонопопівки, Житлівки і Білогорівки.

Окупанти обстріляли Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву, що розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку збільшилась інтенсивність обстрілів та активність бойових дій в районі населених пунктів Первомайське, Водяне, Невельське. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Учора пізно ввечері – обстріл промислового об'єкту в Курахівці Курахівської громади. Без постраждалих.

Також вчора ввечері – обстріл системою РСЗВ Град старої частини Авдіївки, вночі – масований артобстіл міста. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. На ранок активізація штурмових дій на напрямках с. Красногорівка, с. Водяне, с .Первомайське та с. Невельське.

Упродовж доби – інтенсивні артобстріли Бахмуту та Соледарської громади. Зокрема, відбувалися артобстріл околиць с. Яковлівка, с. Бахмутське та м. Соледар. У с. Парасковіївка пошкоджено приватний будинок, у с. Роздолівка – три приватних будинки.

Під постійним вогнем – с. Георгіївка, Максимільянівка, м. Красногорівка, м. Мар'їнка. За минулу добу на Донеччині: 2 поранених.

Миколаївщина

Учора ввечері ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

Місто Херсон, Бериславський та Херсонський райони щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії.

Внаслідок вчорашніх обстрілів окупантами Херсону пошкоджені лінії електроживлення, знову без світла частина міста.

Ремонтні бригади енергетиків приступили до відновлювальних робіт.

Військові РФ обстріляли медичний заклад у Херсоні. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 112 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині. 

У Херсоні відновлюється робота котелень. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили 15 гектарів територій, вилучили 183 вибухонебезпечні предмети, знищили – 2. Піротехніки ДСНС обстежили понад 11 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 433 вибухонебезпечні предмети.

На Херсонщині відновлено роботу Пенсійного Фонду України та постійно надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Читайте також: Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW

 

Теги: автомобіль Бахмут будинок війна ворог гараж обстріл окупанти робота росіяни Херсон чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деокупований Херсон майже щодня перебуває під ворожим обстрілом
Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи
Сьогодні, 09:12
У Ясинуватій втекли близько 20 рашистів зі зброєю
На Донеччині з підрозділу окупантів втекли десятки озброєних зеків
8 грудня, 07:15
Усі вилучені матеріали направлено на експертизу для подальших процесуальних дій
СБУ виявила у Харківській єпархії Московської церкви літературу та сухпайки окупантів
Вчора, 17:03

Події в Україні

Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму
Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 грудня
На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд
На Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд
Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи
Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
18K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
16K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7328
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
6831
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
5985
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту