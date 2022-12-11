Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW

Аналітики переконані, що відверта критика Путіна може відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом РФ

Керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російський військовий злочинець Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг «захистити» Донбас, що було визначено однієї з цілей «СВО».

«Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід «спецоперації» як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною», – вказують у звіті ISW.

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Фахівці навели й слова іншого російського бойовика Олександра Ходаковського, який говорив, що тривале правління Путіна «не було повністю успішним». Він також висловся про корупцію в РФ і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити, лише усунувши з посади начальника Генштабу Валерія Герасимова (чого Путін ще офіційно не зробив).

Окрім цього, військовий злочинець звинуватив російські війська у тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони Донецька.

«Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми випадами на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися довкола Путіна раніше, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу», – пояснюють в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики додають, що російський диктатор не стримав обіцянки «захистити» людей на Донбасі та не досяг локальних військових цілей у регіоні.

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«Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси», – підсумували в ISW.

Основні висновки:

Неназване джерело в Міністерстві оборони США заявило, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалася від ударів по військових цілях у Росії, враховуючи триваючу російську кампанію систематичного знищення української критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, триває 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.