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Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Путін не зміг «захистити» Донбас
фото: Reuters

Аналітики переконані, що відверта критика Путіна може відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом РФ

Керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський військовий злочинець Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг «захистити» Донбас, що було визначено однієї з цілей «СВО».

«Гіркін зокрема відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід «спецоперації» як «стабільний», заявивши, що лише Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною», – вказують у звіті ISW.

Фахівці навели й слова іншого російського бойовика Олександра Ходаковського, який говорив, що тривале правління Путіна «не було повністю успішним». Він також висловся про корупцію в РФ і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити, лише усунувши з посади начальника Генштабу Валерія Герасимова (чого Путін ще офіційно не зробив).

Окрім цього, військовий злочинець звинуватив російські війська у тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони Донецька.

«Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми випадами на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною спільнотою та президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися довкола Путіна раніше, вірячи, що його війна – як мінімум – призведе до російської окупації Донбасу», – пояснюють в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики додають, що російський диктатор не стримав обіцянки «захистити» людей на Донбасі та не досяг локальних військових цілей у регіоні.

«Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту мілблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси», – підсумували в ISW.

Основні висновки:

  • Неназване джерело в Міністерстві оборони США заявило, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалася від ударів по військових цілях у Росії, враховуючи триваючу російську кампанію систематичного знищення української критичної інфраструктури.
  • Російські війська завдали ударів по українській інфраструктурі, використовуючи більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

  • Російська влада все частіше імпортує чеченських чиновників і війська для забезпечення адміністративних режимів окупованих територій.

  • ЗСУ продовжували контрнаступ у напрямку Сватового та вели наземні удари поблизу Кремінної.

  • Російські війська продовжували спроби просунутися в напрямку Бахмуту та в районі міста Авдіївка-Донецьк і захистити свої позиції на заході Донецької області.

  • Російська влада планує запустити в РФ та на окупованих територіях України програми з підготовки дітей до військової служби.

  • Російські війська в окупованій Донецькій області забирають цивільну комунальну техніку для будівництва оборонних споруд.

Нагадаємо, триває 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.

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Теги: путін Ігор Гіркін війна росія Україна

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