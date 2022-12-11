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Ворог продовжує утримувати війська в трьох прикордонних районах Росії – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог продовжує утримувати війська в трьох прикордонних районах Росії – Генштаб
ЗСУ за минулу добу за минулу добу уразили 3 райони зосередження особового складу ворога
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів

Розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 11 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити наші позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.

З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, керівник Кремля Володимир Путін втрачає підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Теги: Авдіївка Бахмут ворог Генштаб документи Макіївка місто озброєння окупанти путін Херсон

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