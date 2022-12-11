Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи

Деокупований Херсон майже щодня перебуває під ворожим обстрілом

У Херсоні з 7-ї години ранку лунають гучні вибухи

У неділю, 11 грудня, вранці в деокупованому Херсоні гримлять потужні вибухи, місто перебуває під обстрілом російських окупантів.

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Про вибухи в Херсоні повідомляють місцеві телеграм-канали та «Суспільне».

«У Херсоні чутно вибухи», – повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Телеграм-канали писали про вибухи близько 7-ї години ранку. Повторно вибухи прогриміли о 8:19.

Згодом кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи о 9-й годині.

Як повідомлялося, ввечері 10 грудня у Херсоні теж лунали гучні вибухи.

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 11 грудня інформував, що 10 грудня на Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.