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Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи
Деокупований Херсон майже щодня перебуває під ворожим обстрілом
фото з відкритих джерел

У Херсоні з 7-ї години ранку лунають гучні вибухи

У неділю, 11 грудня, вранці в деокупованому Херсоні гримлять потужні вибухи, місто перебуває під обстрілом російських окупантів.

Про вибухи в Херсоні повідомляють місцеві телеграм-канали та «Суспільне».

«У Херсоні чутно вибухи», – повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Телеграм-канали писали про вибухи близько 7-ї години ранку. Повторно вибухи прогриміли о 8:19.

Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи фото 1

Згодом кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи о 9-й годині.

Як повідомлялося, ввечері 10 грудня у Херсоні теж лунали гучні вибухи.

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 11 грудня інформував, що 10 грудня на Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

Теги: Херсон обстріл окупанти росія війна

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