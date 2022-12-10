СБУ виявила у Харківській єпархії Московської церкви літературу та сухпайки окупантів

Усі вилучені матеріали направлено на експертизу для подальших процесуальних дій

Правоохоронці знайшли велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

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На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

В одній із церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

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Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

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Усі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою.

Раніше СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

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Напередодні Служба безпеки України проводила обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області.

Крім того, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.