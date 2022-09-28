Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 28 вересня

На Херсонщині окупанти продовжують викрадати людей

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вчора ввечері росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів. Попередньо – без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Вночі ворог завдав нового удару по Нікопольщині. Стріляв з «Градів» та важкої артилерії. Без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені більш ніж 10 будинків, господарські споруди, ліцей, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися майже 8 000 абонентів.

У Марганецькій громаді наслідки обстрілу з’ясовуються. На місці працюють представники ДСНС та поліції.

У Криворізькому районі напередодні увечері наші захисники збили російську ракету Х-59.

Харківщина

Вночі ворог обстріляв Холодногірський район Харкова; попередньо — ракетами ЗРК С-300. Пошкоджені об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. Без постраждалих.

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах області. Найбільше потерпають від обстрілів населені пункти Куп'янського району.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовані 5 людей. Одна людина зазнала поранення в Богодухівському районі.

Луганщина

Сили оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

По наших позиціях ворог наніс 16 артилерійських та мінометних ударів. Один раз застосував авіацію.

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Донеччина

Вночі – обстріли вздовж лінії фронту. Зранку – ракетний удар по місту Миколаївка. Пряме влучання у школу, де було облаштоване укриття для місцевих цивільних.

На момент удару у сховищі було 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Наразі немає інформації про одну людину, її пошуки продовжуються. На Донеччині за добу – п'ять загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було нанесено удари по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих.

Протягом минулої доби на території с. Парутине Куцурубської громади фіксувалися ворожі обстріли касетними снарядами по околицях населеного пункту. Постраждалих немає.

За інформацією ОК «Південь», вчора три ворожі дрони-камікадзе були спрямовані по портовій зоні інфраструктури м. Очаків. Усі три збито силами протиповітряної оборони.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Зранку обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора ввечері та сьогодні зранку обстріляно околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також учора протягом доби та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке, Широківська громада. Влучання зафіксовано по відкритих територіях, дорожньому покриттю та сільгосппідприємству. Без постраждалих.

Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв Білоусове, Іванівку, Ольгине, Архангельське, Осокорівку, Нововоронцовку та Високопілля. Постраждала цивільна інфраструктура, є поранені.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи, зокрема, значна увага приділяється перевірці мобільних телефонів місцевих жителів. Продовжуються випадки викрадення людей.

За інформацією ОК Південь, в Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсона потоплено. Вогневий контроль проведено й по позиціях ППО, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.