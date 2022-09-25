«Дуже небезпечна війна». Шольц пояснив, чому Німеччина не дає Україні танки

Олаф Шольц запевняє, що Німеччина «справді багато робить» для допомоги Україні

Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю виданню The Times.

«Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою», – сказав він.

За словами Шольца, Німеччина «справді багато робить» для допомоги Україні.

«Ми поставили українцям величезну масу дуже ефективної зброї», – запевнив німецький канцлер.

The Times зазначає, що Шольц, безумовно, пройшов довгий шлях з того часу, як напередодні російського вторгнення його уряд запропонував Україні 5 тис. касок та польовий госпіталь. Але, як додає видання, знадобилися місяці та загроза парламентського голосування, перш ніж він схвалив будь-які постачання важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам. Такий крок затримає розгляд цього питання щонайменше на декілька тижнів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх імперських амбіцій, які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що небажання німецької влади постачати Києву зброю пов'язане з нацистським минулим Берліна.