Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 8 листопада

Противник продовжує оборону, намагається утримати зайняті рубежі

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С-300 по селу Лежине Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі. Також обстрілів зазнала Степненська громада. За попередніми даними, – без постраждалих.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кущове, Білогір‘я, Щербаки, Звліщничне, Степове, Гуляйполе, Успенівка, Темирівка, Степногірськ, Новоданилівка, Варварівка, Дорожнянка, Чарівне, Ольгівське, Малі Щербаки, Кам’янське.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

Сумщина

За минулу добу ворог 5 разів скеровував снаряди і міни на прикордоння. Загалом було 48 «прильотів». Били по Краснопільській та Білопільській громадах. За попередніми даними, – без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни били по Нікопольщині. Обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади. У Нікополі пошкоджені з десяток будинків, школа, лікарня, училище, кілька промислових підприємств, автівки та газогін. Люди не постраждали.

Харківщина

Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району. За попередніми даними, люди не постраждали.

Мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний чоловік, лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого оцінюють як важкий.

У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий.

Луганщина

Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Окупанти не припиняють відкривати вогонь по населеним пунктам Луганщини. Цього разу постраждали Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Греківка, Макіївка, Андріївка, Невське на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Ворог сім разів намагався штурмувати позиції захисників Луганщини, завдавши 25 артелерійських та мінометних обстріли. Один раз вдарив з повітря.

Окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діючу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду.

Донеччина

Вночі – обстріли Авдіївки з артилерії та РСЗВ, влучання по центральній частині міста.

Протягом ночі – обстріли вдзовж лінії фронту: під вогнем – Торецька, Очеретинська, Званівська, Мар'їнська, Сіверська громади. В районах Вугледару та Бахмуту – активні бойові бої.

У деокупованих населених пунктах відновлюють електрику, роздають гуманітарну допомогу та ремонтні комплекти. За минулу добу по області двоє загиблих, 7 поранених цивільних.

Миколаївщина

За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Первомайської та Куцурубської громад. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілів населеного пункту Шевченківської громади одна людина отримала поранення.

Вчора ввечері через обстріли Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

Вчора під обстрілами перебували три населених пункти Широківської громади, околиці населеного пункту Інгульської громади. За попередніми даними, – без постраждалих.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора обстріли були між та за межами населених пунктів громади. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина

Обстановка в області залишається складною. За інформацією ОК «Південь», противник продовжує оборону, намагається утримати зайняті рубежі, наносить вогневе ураження по наших позиціях, прилеглих до лінії фронту територіальних громадах та тилових районах із потенційним ураженням критичної інфраструктури, не припиняє повітряну розвідку та посилений обстріл звільнених в жовтні населених пунктів Херсонщини. Так, численні травми внаслідок ворожого артобстрілу отримав 40-річний житель одного з сіл Бериславського району. Чоловік був оперативно госпіталізований.

Чотири авіаудари було нанесено ворогом в район Нової Кам'янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи та будинок культури. Люди не постраждали.

Продовжується примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.