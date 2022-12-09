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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 грудня
У Херсоні та на деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи
фото з відкритих джерел

Протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Харківщині 

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни нанесли понад 60 ударів по Хотінській, Шалигинській та Глухівській громадах. Без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Оріхів, Малинівка, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Степне, Лук'янівське.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Від обстрілів знову потерпав Нікопольський район. Окупанти скерувати свої «Гради» та важку артилерію на Червоногригорівську, Мирівську та Нікопольську громади. Люди не постраждали.

Є пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Харківщина

Протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп‘янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. У м. Куп'янськ внаслідок обстрілів росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства.

Вчора ввечері у Безлюдівській громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі. У Пісочинській громаді Харківського району ракетні удари пошкодили три приватні домоволодіння, господарчі споруди. 4 людини отримали поранення, госпіталізовані до медустанов.

Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони знову відбили атаки російських окупантів поблизу Білогорівки.  На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.

На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки.

Всього за минулу добу ворог 145 разів обстріляв з артилерії  позиції наших бійців. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджені шість6 двоповерхівок, котельня, будівля медзакладу.  Вночі – обстріли Авдіївки, поодинокі прильоти і декілька масованих обстрілів. На ранок – обстріли в районі Бахмута. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. За добу по області: п’ять загиблих, двоє поранених цивільних.

Миколаївщина

Протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Постраждалих немає.

Вчора вдень артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок удару погоджено інфраструктуру. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів області. Серед них – Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Велетенське та  місто Херсон.

Населені пункти Козацьке і Веселе Новокаховської громади також під постійними обстрілами з лівого берега. Є значні руйнування приватних садиб і багатоповерхівок.

У Херсоні та на деокупованих територіях тривають відновлювальні роботи, до області надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

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Теги: Херсон евакуація місто населення обстріл окупанти поранення росія росіяни ворог

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