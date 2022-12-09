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Коли ЗСУ деокупують Луганську область: прогноз Гайдая

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли ЗСУ деокупують Луганську область: прогноз Гайдая
Гайдай розповів, коли ЗСУ деокупують усю Луганщину
фото ілюстративне

За словами очільника Луганської ОВА, тактика українських командирів значно відрізняється від російської

До Нового року ЗСУ можуть зайти в Кремінну, а в 2023 році повністю деокупувати Луганську область. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що враховуючи сили, які росіяни стягнули на цьому напрямку, ЗСУ чекають важкі бої. Наразі на перемогу у регіоні працюють і міжнародні партнери, і волонтери, і обласна рада.

«Я би дуже хотів, щоб на Новий рік ми все ж зайшли в Кремінну, наприкінці зими ми можемо вийти, в принципі, на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, а в 2023 звільнити всю Луганську область», – сказав Гайдай.

За словами очільника Луганської ОВА, тактика українських командирів значно відрізняється від російської – ті часто кидають на міста велику кількість солдатів, незважаючи на втрати. ЗСУ ж діють більш розумно, наприклад, оточуючи міста і змушуючи ворога відступити.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року

Додамо, колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється Himars.

Теги: ЗСУ Луганщина Луганськ окупація Сергій Гайдай росіяни

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