Коли ЗСУ деокупують Луганську область: прогноз Гайдая

За словами очільника Луганської ОВА, тактика українських командирів значно відрізняється від російської

До Нового року ЗСУ можуть зайти в Кремінну, а в 2023 році повністю деокупувати Луганську область. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він зазначив, що враховуючи сили, які росіяни стягнули на цьому напрямку, ЗСУ чекають важкі бої. Наразі на перемогу у регіоні працюють і міжнародні партнери, і волонтери, і обласна рада.

«Я би дуже хотів, щоб на Новий рік ми все ж зайшли в Кремінну, наприкінці зими ми можемо вийти, в принципі, на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, а в 2023 звільнити всю Луганську область», – сказав Гайдай.

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За словами очільника Луганської ОВА, тактика українських командирів значно відрізняється від російської – ті часто кидають на міста велику кількість солдатів, незважаючи на втрати. ЗСУ ж діють більш розумно, наприклад, оточуючи міста і змушуючи ворога відступити.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року.

Додамо, колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється Himars.