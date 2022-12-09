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ЗСУ знищили три склади боєприпасів і близько 20 одиниць техніки окупантів – Генштаб

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ знищили три склади боєприпасів і близько 20 одиниць техніки окупантів – Генштаб
Українські військові відбили атаки російських окупантів в районі Білогорівки на Луганщині
фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу ворога

Триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Розгорнутий на базі «Токмацького протитуберкульозного диспансеру» шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

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Теги: Генштаб Бердянськ ворог втрати Мелітополь Енергодар озброєння Херсон Авдіївка Бахмут

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