Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Маємо дотримуватись інформаційної гігієни, як мінімум до Перемоги
Міністерство оборони України опублікувало пам'ятку, щодо висвітлення у ЗМІ та соцмережах діяльності оборонних підприємств нашої держави.
Серед заборон: не можна висвітлювати обстріли, а саме точки влучання ворожих ракет; заборонено поширювати інформацію про нові розробки військової техніки а також про кількість та види озброєння української армії.
«Пам’ятай: ворожа розвідка працює. Не стань знаряддям у руках ворога!», – закликали в Міноборони.
Нагадаємо, російські окупанти розробили методичку, за якою агітатори переконують жителів захоплених територій України в тому, що армія РФ не мародери і не вбивці.
Як зазначили в українській розвідці, документ призначений винятково для інструкторів, афільованих керівництвом провладної російської партії «Єдина Росія». Його не можна передавати на ознайомлення третім особам.
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