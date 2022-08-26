Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни

Війна триває і на інформаційному фронті

Маємо дотримуватись інформаційної гігієни, як мінімум до Перемоги

Міністерство оборони України опублікувало пам'ятку, щодо висвітлення у ЗМІ та соцмережах діяльності оборонних підприємств нашої держави.

Серед заборон: не можна висвітлювати обстріли, а саме точки влучання ворожих ракет; заборонено поширювати інформацію про нові розробки військової техніки а також про кількість та види озброєння української армії.

«Пам’ятай: ворожа розвідка працює. Не стань знаряддям у руках ворога!», – закликали в Міноборони.

Чого не можна публікувати в Інтернеті джерело: Міноборони

Нагадаємо, російські окупанти розробили методичку, за якою агітатори переконують жителів захоплених територій України в тому, що армія РФ не мародери і не вбивці.

Як зазначили в українській розвідці, документ призначений винятково для інструкторів, афільованих керівництвом провладної російської партії «Єдина Росія». Його не можна передавати на ознайомлення третім особам.