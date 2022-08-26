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Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Рашистам не вдалося знищити жодного Himars 
фото з відкритих джерел

Окупанти позбулися пів сотні складів 
 

Понад два десятки систем Himars та M270, що перебувають на озброєнні ЗСУ, цілі та неушкоджені. Про це розповіли у Міноборони.

Наголосили – попри заяви російських пропагандистів, окупанти не знищили жодну систему. ЗСУ втратили лише одну систему «Ураган».

Рашисти полюють за системами «Ураган», «Смерч» або Himars. Окупанти вважають їх рівноцінними на полі бою. 

Натомість, за даними Міноборони, 50 російських складів із боєприпасами «вийшли з гри». 

Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars  фото 1

Нагадаємо,  23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

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Теги: озброєння війна

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