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Україна може до кінця року вибити окупантів. Американський генерал назвав умови

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна може до кінця року вибити окупантів. Американський генерал назвав умови
Українській армії потрібно більше зброї
фото з відкритих джерел

Росіяни вже досягли кульмінації в наступі і більше нездатні просунутися, переконаний генерал

Україна могла би відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця цього року за умови, що Захід постачатиме зброю в достатніх об’ємах. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle сказав генерал армії США Бен Ходжес. 

«Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту. Росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити. Але українцям необхідна спроможність перемогти», – сказав Ходжес.

На його думку, росіяни вже досягли кульмінації в наступі і більше нездатні просунутися. Вони нездатні навіть захистити свої тили, переконаний генерал.

«Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого», – сказав Ходжес.

Нагадаємо, в Офісі президента України назвали дві умови, за яких Україна підпише мирний договір з РФ.

Теги: росія окупанти війна Україна

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