Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня

Рашисти завдали чотири авіаудари по Луганщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Сьогодні зранку під щільним вогнем з «Градів» території Великописарівської громади, також був мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

Вночі був один обстріл, біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені будинки, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До тисячі людей без світла. Ніхто не постраждав.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без руйнувань та постраждалих. У Синельниківському районі ракети прилетіли у дві громади. В одній пошкоджене сільгосппідприємство, в іншій – дорожнє підприємство. Деталі з’ясовуються.

У Криворізькому районі ударили по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, людей не зачепило.

Харківщина

Вночі – обстріли Чугуївського, Бугодухівського та Харківського районів. Зокрема зруйнована будівля одного з закладів професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Постраждали три цивільні людини, одна людина загинула.

Луганщина

За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

Донеччина

Вночі – обстріли м.Миколаївка (постраждала школа і щонайменше п'ять будинків), Сіверська (пошкоджені п'ять багатоповерхівок).

Зранку – обстріл Слов'янська, влучання в будівлю Хімікомеханічного технікуму. За добу обстріляні Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, с. Максимільянівка, с. Зеленопілля, с. Андріївка. За минулу добу по області – двоє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Вночі у Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Херсонщина

Вчора пів дня вся територія Херсонщини була знеструмлена та без водопостачання, з’явилось світло та вода ближче під вечір. За попередньою інформацією Херсонобленерго, окупанти відключили дві лінії 750 кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять всю Херсонську область.

В цілому ситуація складна. Війська РФ здійснюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також продовжують завдавати авіаудари в Бериславському районі. Були повідомлення щодо вибухів у Каховці та Чаплинці; жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.

Триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.