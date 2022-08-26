Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня
Наслідки рашистської атаки на Україну
Нацполіція

Рашисти завдали чотири авіаудари по Луганщині 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Сьогодні зранку під щільним вогнем з «Градів» території Великописарівської громади, також був мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

Вночі був один обстріл, біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені будинки, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До тисячі людей без світла. Ніхто не постраждав.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без руйнувань та постраждалих. У  Синельниківському районі ракети прилетіли у дві громади. В одній пошкоджене сільгосппідприємство, в іншій – дорожнє підприємство. Деталі з’ясовуються.

У Криворізькому районі ударили по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, людей не зачепило.

Харківщина

Вночі – обстріли Чугуївського, Бугодухівського та Харківського районів. Зокрема зруйнована будівля одного з закладів професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Постраждали три цивільні людини, одна людина загинула.

Луганщина

За минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

Донеччина

Вночі – обстріли м.Миколаївка (постраждала школа і щонайменше п'ять будинків), Сіверська (пошкоджені п'ять багатоповерхівок).

Зранку – обстріл Слов'янська, влучання в будівлю Хімікомеханічного технікуму. За добу обстріляні Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, с. Максимільянівка, с. Зеленопілля, с. Андріївка. За минулу добу по області – двоє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Вночі у Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Херсонщина

Вчора пів дня вся територія Херсонщини була знеструмлена та без водопостачання, з’явилось світло та вода ближче під вечір. За попередньою інформацією Херсонобленерго, окупанти відключили дві лінії 750 кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять всю Херсонську область.

В цілому ситуація складна. Війська РФ здійснюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також продовжують завдавати авіаудари в Бериславському районі. Були повідомлення щодо вибухів у Каховці та Чаплинці; жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.

Триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Читайте також: 

Теги: росія окупанти війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти вимушені відтермінувати проведення «референдуму» – Гайдай
Окупанти вимушені відтермінувати проведення «референдуму» – Гайдай
Розвідка Британії назвала причину сповільнення темпів «спецоперації»
Розвідка Британії назвала причину сповільнення темпів «спецоперації»
Відключення ЗАЕС від мережі: все, що відомо станом на ранок
Відключення ЗАЕС від мережі: все, що відомо станом на ранок
Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 26 серпня
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
117K
Шуфрич повернувся в Україну 
59K
На Київщині прогриміли вибухи
54K
Ситуація на Запорізькій АЕС: ООН зробила заяву стосовно місії МАГАТЕ
43K
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо
31K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа

Новини

Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
24 серпня, 20:58

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту