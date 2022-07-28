У РФ є ресурси лише на дві наступальні операції в Україні – ISW

Росіяни зосереджені на наступах на Сіверськ і Бахмут

Російські війська, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні: спроби захопити Сіверськ і Бахмут на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні американського Інституту дослідження війни (ISW)

Росіяни були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

РФ виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але окупанти не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.

Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.

Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.

Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.

Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.

Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зламають усі плани російських окупантів