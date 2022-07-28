Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У РФ є ресурси лише на дві наступальні операції в Україні – ISW

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:31 glavcom.ua
У РФ є ресурси лише на дві наступальні операції в Україні – ISW
Українські захисники відбивають штурм окупантів
фото з відкритих джерел

Росіяни зосереджені на наступах на Сіверськ і Бахмут

Російські війська, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні: спроби захопити Сіверськ і Бахмут на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні американського Інституту дослідження війни (ISW)

Росіяни були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

РФ виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але окупанти не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України.

У РФ є ресурси лише на дві наступальні операції в Україні – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.
  • Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
  • Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.
  • Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
  • Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
  • Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зламають усі плани російських окупантів

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрадення цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів РФ
Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України
25 липня, 07:44
Ворог вів штурмові дії у напрямку Білогорівка-Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов
ЗСУ відбили атаки ворога на кількох напрямках – Генштаб
Вчора, 18:36
ЗСУ продовжують нищити окупантів на Півдні
Військові знищили склади окупантів у Чорнобаївці та Білогірці
Сьогодні, 05:22

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту