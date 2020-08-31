Обшуки в окупованому Криму: журналіста забрали до управління ФСБ



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У будинку на момент обшуку перебували дружина і четверо дітей

Кореспондента «Грани.ру» Айдера Кадирова забрали до управління ФСБ у Сімферополь - «Кримська солідарність»

В окупованому Криму сьогодні, 31 серпня, російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова. Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

«7:45 - Айдера Кадирова відвозять після проведення обшуку в УФСБ Сімферополя», - йдеться у повідомленні.

У будинку на момент обшуку перебували дружина і четверо дітей, молодшій з них 2,5 місяця, його передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.

Як повідомлялося, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.

Спочатку було відомо про два обшуки: у Нижньогірському районі - у будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента «Грани.ру» Айдера Кадирова (14.06.1986) та у Радянському районі - у будинку Енвера Топчі (1991 р.н.).

«У селі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Також стало відомо про обшук в місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовича (1991 р.н.)», - додали в організації згодом.