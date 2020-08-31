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    Події в Україні

    В окупованому Криму відбуваються обшуки у кримських татар: відео

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    Обшук у Криму, ілюстративне фото - В окупованому Криму відбуваються обшуки у кримських татар: відео
    Обшук у Криму, ілюстративне фото

    У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності

    В окупованому Росією Криму – в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку – російські силовики зранку 31 серпня проводять обшуки в будинках кримських татар.

    Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

    У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності», кореспондента «Грані.ру» Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.

    У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Молодшій дитині 2,5 місяця, його передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.

    У Радянському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчи.

    Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.

    «Кримська солідарність» вела трансляцію з місця обшуку в селі Розливи.

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