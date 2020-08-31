В окупованому Криму відбуваються обшуки у кримських татар: відео
У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності
В окупованому Росією Криму – в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку – російські силовики зранку 31 серпня проводять обшуки в будинках кримських татар.
Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».
У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста «Кримської солідарності», кореспондента «Грані.ру» Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.
У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Молодшій дитині 2,5 місяця, його передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.
У Радянському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчи.
Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.
«Кримська солідарність» вела трансляцію з місця обшуку в селі Розливи.