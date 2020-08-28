Україна готує санкції проти Нікараґуа через призначення консула до окупованого Криму



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Україна розглядає незаконні дії Нікараґуа як пряме порушення законодавства України і міжнародного права.

Кулеба назвав «особливо кричущим» факт, що на посаду «почесного консула» призначено людину, засуджену в Україні за посягання на територіальну цілісність нашої країни

Україна готується запровадити санкції проти Нікараґуа через незаконне призначення консула в окупованому Росією Криму. Про це повідомив 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, влада Нікараґуа здійснила недружній крок стосовно України.

«Нам стало відомо, що на, жаль, попри попередження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікараґуа офіційно призначив почесного консула в Автономній республіці Крим, яка тимчасово окупована Російською Федерацією», – заявив Кулеба.

Міністр назвав «особливо кричущим» факт, що на посаду «почесного консула» призначено Олега Бєлавенцева.

«У 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив Бєлавенцева до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Бєлавенцев був одним з активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком», – додав Кулеба.

За його словами, Україна розглядає такі незаконні дії Нікараґуа як пряме порушення законодавства України і міжнародного права.

Навесні минулого року суд у Києві заочно засудив Олега Бєлавенцева до 13 років позбавлення волі. Його визнали винним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради і веденні агресивної війни. Однак в серпні 2020 року стало відомо, що вирок не вступив в силу, оскільки Київський апеляційний суд ще не розглянув апеляційну скаргу подану захистом Бєлвенцева. Згідно з матеріалами справи, Бєлавенцев підбурював українських військових до державної зради – переходу на бік Росії, здачі зброї та боєприпасів.

21 березня 2014 року Олега Бєлавенцева призначили повноважним представником президента Росії в утвореному того ж дня так званому «Кримському федеральному окрузі». 28 липня 2016 року Росія скасувала «Кримський федеральний округ», включивши його до складу Південного федерального округу. Таким чином, Бєлавенцев втратив пост.

Нікараґуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.