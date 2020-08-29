В окупованому Сімферополі помер ексвіцепрем'єр Тихонов



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Віктор Тихонов Фото: facenews.ua

За інформацією ЗМІ, політик помер в окупованому Росією Сімферополі від запалення легенів

На 72-му році пішов з життя колишній віцепрем'єр уряду Миколи Азарова, експосол України в Білорусі та ексголова Луганської облради, член Партії регіонів Віктор Тихонов.

Про це 29 серпня 2020 року Азаров повідомив у себе на сторінці.

Інформацію про смерть Тихонова підтверджують також джерела LB.ua.

Й попри те, що Азаров заявляє - нібито Тихонов «жив в Україні», за даними видання, ексвіцепрем'єр помер у Республіканській клінічній лікарні ім. Н.А. Семашко в окупованому Сімферополі.

«Причина смерті - запалення легенів (близькі підозрюють можливе ураження коронавірусом, але про це достеменно невідомо)», - пише LB.ua.

Зазначимо, Тихонов був народним депутатом V-VII скликань, до літа 2014 року був членом фракції "Партії Регіонів. У березні 2010 року отримав посаду віце-прем'єра з питань регіональної політики в уряді Миколи Азарова, а в грудні того ж року став віце-прем'єром, міністром з регіонального розвитку.

Крім того, з серпня 2011 до листопаду 2012 року він був послом України в Білорусі.