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Обстріл «адміністрації» Пушиліна інсценований. Аналітики ISW пояснили задум РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл «адміністрації» Пушиліна інсценований. Аналітики ISW пояснили задум РФ
Будівля «адміністрації» «ДНР» нібито серйозно пошкоджена
фото із соцмережі

Пропагандистські російські ЗМІ представили напад як прямий український удар по «урядовій будівлі ДНР»

Російські посадовці інсценували обстріл «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна. щоб виправдати напади на українські урядові будівлі 24 серпня, у День Незалежності України. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

На момент удару Пушилін був відсутній. Російські ЗМІ представили напад як прямий український удар по «урядовій будівлі» «ДНР», ймовірно, з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України», – йдеться у матеріалі.

Підтримуваний Росією голова окупаційної адміністрації Херсона Кирило Стремоусов також заявив 22 серпня, що його «адміністрація» готується до українських провокацій на День Незалежності, що може стати умовою для атаки під фальшивим прапором.

Нагадаємо, 23 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна.

Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

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Теги: війна росія Донецьк «ДНР» вибух Україна День Незалежності

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