Військові на півдні знищили склад боєприпасів і техніку окупантів

Українські бійці знищили склад боєприпасів окупантів в Нововоскресенському

Збройні Сили України на півдні знищили склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



Протягом дня позиціям ЗСУ ворог завдав 10 авіаційних ударів. Без втрат.

Авіація ЗСУ три рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.

«Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога уточнюються», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ також знищили одну російську гаубицю «Мста-С» і три одиниці броньованої техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр».

Раніше стало відомо, що українські військові збили російський вертоліт у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

А на півдні Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командних пункти ворога. Підтверджено втрати ворога в кількості 23 військових, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача, повідомив представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Facebook.

Він зазначив, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Як повідомлялося, українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.