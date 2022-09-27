Ніч під залповим вогнем: окупанти випустили 90 снарядів по Дніпропетровщині (фото)

Попередньо, людей не зачепило

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією… Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська», – мовиться у повідомленні.

Попередньо, людей не зачепило.

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Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.