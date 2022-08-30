Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото)

Внаслідок ворожого вогню є загиблі та поранені

Загарбники сьогодні вкотре обстріляли центр міста

Російські окупанти вранці 30 серпня обстріляли центральну частину Харкова. Було зафіксовано дев'ять ракетних «прильотів», вороги влучили на територію ринку, дитячого садка та приватного будинку. Про це повідомляє у Facebook керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

«Рашисти знову обстріляли Харків. Б'ють всліпу. По мирному місту, яке кожного дня лікує рани, поновлює бізнес, не зважаючи на війну, живе і працює, випустили дев'ять снарядів! Є загиблі і поранені», – написав він.

За словами Тимошка, ціль обстрілу одна – залякати людей, посіяти паніку.

«Як ще пояснити снаряди на території дитячого садка, приватного будинку, ринку», – додав він.

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Згодом стало відомо, що армія країни-терористки РФ обстріляла центр Харкова з артилерії. Кілька снарядів влучили в туалет у Саржиному яру.

Внаслідок потрапляння снаряду в туалет у Саржиному яру уламки розкидані на 50 метрів довкола, повідомляє кореспондент «Суспільного».

Під час обстрілу у Саржиному яру перебували люди, які набирали воду та купалися.

За інформацією речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, у Саржиному яру внаслідок обстрілу загинула жінка.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова.

Як відомо, артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучання в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.