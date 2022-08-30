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Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото)
Внаслідок ворожого вогню є загиблі та поранені
фото: facebook.com/v.timoshko

Загарбники сьогодні вкотре обстріляли центр міста

Російські окупанти вранці 30 серпня обстріляли центральну частину Харкова. Було зафіксовано дев'ять ракетних «прильотів», вороги влучили на територію ринку, дитячого садка та приватного будинку. Про це повідомляє у Facebook керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.  

«Рашисти знову обстріляли Харків. Б'ють всліпу. По мирному місту, яке кожного дня лікує рани, поновлює бізнес, не зважаючи на війну, живе і працює, випустили дев'ять снарядів! Є загиблі і поранені», – написав він. 

За словами Тимошка, ціль обстрілу одна – залякати людей, посіяти паніку. 

«Як ще пояснити снаряди на території дитячого садка, приватного будинку, ринку», – додав він. 

5 фото
На весь екран

Згодом стало відомо, що армія країни-терористки РФ обстріляла центр Харкова з артилерії. Кілька снарядів влучили в туалет у Саржиному яру. 

Внаслідок потрапляння снаряду в туалет у Саржиному яру уламки розкидані на 50 метрів довкола, повідомляє кореспондент «Суспільного».

Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото) фото 1

Під час обстрілу у Саржиному яру перебували люди, які набирали воду та купалися.

Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото) фото 2

За інформацією речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, у Саржиному яру внаслідок обстрілу загинула жінка. 

Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото) фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова

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Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото) фото 5

Як відомо, артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучання в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

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Теги: Харків війна обстріл

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