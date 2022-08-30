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Ворог знову вдарив по Харкову: загорілася багатоповерхівка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог знову вдарив по Харкову: загорілася багатоповерхівка
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки по Харкову
ДСНС

Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає

Сьогодні близько 15:30 Харків знову опинився під обстрілом російських загарбників. Окупанти обстріляли місто з артилерії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Артобстріл Київського району. Декілька «прильотів». Пожежа у багатоповерхівці», – йдеться в повідомленні.

Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: війна окупанти Харків

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