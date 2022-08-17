Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)
Окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові
скріншот

Точна кількість жертв і постраждалих встановлюється

Ввечері, 17 серпня, окупанти знову обстрілюють Харків. Внаслідок ракетного удару по Салтівському району міста вщент зруйновано гуртожиток. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, наразі точна кількість жертв і постраждалих встановлюється. Проте за попередньою інформацією через обстріл загинули шестеро людей. Ще 16 постраждали.

«Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Теги: Харків обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)
Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)
У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи
У тимчасово окупованій Кирилівці прогриміли вибухи
Приліт біля багатоповерхівки: рашисти обстріляли Харків (оновлено)
Приліт біля багатоповерхівки: рашисти обстріляли Харків (оновлено)
Воєнний злочин: на Донеччині росіяни обстріляли цивільних із «С-300»
Воєнний злочин: на Донеччині росіяни обстріляли цивільних із «С-300»
Пошкоджена лінія електропередач: окупанти обстріляли Криворізький район
Пошкоджена лінія електропередач: окупанти обстріляли Криворізький район
Андріївка. Зібрано дані про усіх загиблих від рук окупантів: розслідування
Андріївка. Зібрано дані про усіх загиблих від рук окупантів: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
78K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
63K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
46K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
44K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
43K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак

Новини

«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
Сьогодні, 19:37
Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН
Сьогодні, 19:27
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту