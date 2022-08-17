Обстріл Харкова. Рашисти нанесли ракетний удар по гуртожитку (відео)

Точна кількість жертв і постраждалих встановлюється

Ввечері, 17 серпня, окупанти знову обстрілюють Харків. Внаслідок ракетного удару по Салтівському району міста вщент зруйновано гуртожиток. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, наразі точна кількість жертв і постраждалих встановлюється. Проте за попередньою інформацією через обстріл загинули шестеро людей. Ще 16 постраждали.

«Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.