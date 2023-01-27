Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона

Щонайменше 14 дітей-сиріт, вивезених росіянами з Херсона, розмістили у сімферопольському дитячому будинку «Ялинка»

Вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитячому будинку у Сімферополі. Його називають «дитячим концтабором» та Освенцимом. Про це повідомляє видання «Верстка».

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Зазначається, що щонайменше 14 дітей-сиріт від двох до п’яти років, вивезених росіянами з Херсона, розмістили у сімферопольському дитячому будинку «Ялинка». Встановити це вдалося завдяки фотографіям та листам Діду Морозу, які опублікували на сайті «Усиновлення у Московській області».

Листівки були підписані одним почерком, ймовірно вихователями. У кожній із них згадувалося, що дитина приїхала з Херсона. У деяких вказувалося, що дитина приїхала до Сімферополя, і ще у двох було вказано також назву дитячого будинку.

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Видання повідомляє, що дитбудинок «Ялинка» спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та з ВІЛ. При цьому в робочій програмі установи зазначено, що у дітей виховують «вищі моральні почуття», у тому числі «патріотизм і громадянськість», а також формують уявлення про те, що «Крим знаходиться на півдні Росії» та «усвідомлення себе як громадянина багатонаціональної Росії».

Два роки тому навколо цього дитбудинку спалахнув скандал через неналежний догляд за дітьми. Батьки, які забирали малюків, скаржилися, що діти виснажені. Одному з хлопчиків діагностували дистрофію, зневоднення, рахіт, у нього був відсутній м'язовий каркас і був деформований череп. Тоді у ЗМІ цей дитбудинок назвали концтабором, а умови утримання дітей порівнювали з умовами в Освенцимі.

Раніше повідомлялося, що Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі.

До слова, нещодавно Україна повернула 125 дітей, які були депортовані в Росію.