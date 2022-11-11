Обстріл Миколаєва: мер міста повідомив нові деталі

Станом на 10:00 відомо про шістьох загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по п'ятиповерхівці у Миколаєві знову зросла. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Станом на 10:00 відомо про шістьох загиблих в результаті удару по житловому будинку.

«З-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла – чоловіка та двох жінок», –зазначив міський голова.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону зазначив, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є двоє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів багатоповерхового будинку у Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали тіла ще трьох жертв.

Нагадаємо, під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

Триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.

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В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.