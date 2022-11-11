Обстріл п’ятиповерхівки у Миколаєві: рятувальники шукають під завалами людей (фото)

Під завалом можуть перебувати люди

Зруйновано частину будівлі з п’ятого по перший поверх

У Миколаєві, де сьогодні російська ракета влучила у п’ятиповерхівку, рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У Миколаєві рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Зруйновано частину будівлі з п’ятого по перший поверх. Під завалом можливо перебувають люди. Від ДСНС залучено 13 од. техн. 68 чол. особового складу», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

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