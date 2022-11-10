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Влучили у хлібозавод. Рашисти обстріляли Миколаїв, є поранений

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучили у хлібозавод. Рашисти обстріляли Миколаїв, є поранений
Ворог атакував місто з реактивних систем залпового вогню «Смерч»
фото ілюстративне

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади

У середу, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв зі «Смерча». Одну людину поранено. Про це повідомив у зведенні за добу про обстріли регіону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вчора, 9 листопада, близько 08:05 з реактивних систем залпового вогню «Смерч» ворог обстріляв місто», – розповів він.

За словами очільника регіону, осколкові поранення отримала одна людина. «Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор», – додав голова ОВА.

Кім також додав, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. «У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - зазначив він.

Як повідомлялося,  у Миколаєві правоохоронці затримали коригувальника, який наводив ракети на будівлі СБУ.

Нагадаємо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: ворог Миколаїв місто окупанти поранення рашисти смерч Віталій Кім

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