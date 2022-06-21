Обстріл Миколаєва: мер назвав кількість загиблих та постраждалих

Через обстріли загинула одна особа

Російські війська продовжують обстрілювати територію України. Сьогодні під обстріл вчергове попав Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі). Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених», – написав мер.

Раніше повідомлялося, що вчора на Миколаївщині дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська, Первомайська та Очаківська громади.

На сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 289 громадян, які постраждали від атак окупантів в області. Ще 98 особам надали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



