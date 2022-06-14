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    Політика

    Кім розповів, чому прорив на Миколаїв малоймовірний

    Кім вважає, що повернення наших територій &ndash; це дійсно питання часу - Кім розповів, чому прорив на Миколаїв малоймовірний
    Кім вважає, що повернення наших територій – це дійсно питання часу
    фото з відкритих джерел

    У разі реальної небезпеки у місті підірвуть мости

    Запоріжжя та Миколаїв – не найбільш цінні міста для окупантів. Вони просто вони стоять на шляху рашистів і можуть бути використані як плацдарми, аби просуватися та розвивати наступ.

    «Вони б і у Київ, і у Львів пішли, якби могли. У Миколаєві у них теж не буде варіантів. Місто розташоване між двох річок, і якщо щось буде назрівати, ми просто два моста підірвемо. Миколаїв у такому випадку це просто глухий кут, бо їм доведеться обходити річку», – заявив Віталій Кім в інтерв'ю «Главкому».

    Очільник Миколаївської обладміністрації додав, що у планах російської армії було увійти до Вознесенька, побудувати переправи та рухатися у бік Одеси. Окупанти розраховували, що Миколаїв сам здасться, коли потрапить в оточення. Але цього не сталося і саме у Миколаїв їхній прорив вкрай малоймовірний.

    «Якщо казати про воєнні дії та оперативну обстановку на Миколаївщині, то ситуація покращилась, а от у плані обстрілів вона погіршилася, бо страждають мирні жителі. І ці ситуації взаємопов’язані: коли у наших Збройних сил є певний успіх на лінії фронту, противник збільшує обстріли по цивільних», – підкреслив Кім.

    Кім вважає, що повернення наших територій – це дійсно питання часу: «Далекобійна артилерія дозволяє працювати по територіях, до яких ми не діставали раніше. Зокрема, системи реактивного залпового вогню також нам потрібні, бо зараз по всьому фронту йде війна артилерії. Танкових битв, як було у 1945-му році, немає, і, звісно, перевага в якості артилерії дає перевагу на полі бою».

    Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кілька днів тому запевнив, що ситуація на південному напрямку для українських військ покращується.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Також повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Кім розповів, чому прорив на Миколаїв малоймовірний