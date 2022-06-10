Кім розповів про шанси рашистів прорватися до Одеси через Миколаїв
Наразі неможливий прорив окупантів ні сухопутним, ні морським шляхом
Сухопутний прорив російських військ через Миколаїв до Одеси наразі неможливий. Не отримають бажаного результату загарбники й через морський шлях. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «5 каналу».
«Сухопутний прорив російських військ через Миколаїв на Одесу неможливий. А щодо морського узбережжя, то атака тільки силами морського десанту не дасть бажаного результату, потрібна допомога та логістика з суходолу», – сказав Кім.
Нагадаємо, станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай.
В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.
Загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі теж немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.
30 травня на Одещині було знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну.