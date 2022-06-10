  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Кім розповів про шанси рашистів прорватися до Одеси через Миколаїв
рус
    Новини

    Кім розповів про шанси рашистів прорватися до Одеси через Миколаїв

    Сили морського десанту самі не впораються - Кім розповів про шанси рашистів прорватися до Одеси через Миколаїв
    Сили морського десанту самі не впораються
    фото з відкритих джерел

    Наразі неможливий прорив окупантів ні сухопутним, ні морським шляхом

    Сухопутний прорив російських військ через Миколаїв до Одеси наразі неможливий. Не отримають бажаного результату загарбники й через морський шлях. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «5 каналу».

    «Сухопутний прорив російських військ через Миколаїв на Одесу неможливий. А щодо морського узбережжя, то атака тільки силами морського десанту не дасть бажаного результату, потрібна допомога та логістика з суходолу», – сказав Кім.

    Нагадаємо, станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря.

    Раніше повідомлялося, що в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай.

    В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

    Загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі теж немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

    30 травня на Одещині було знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кім розповів про шанси рашистів прорватися до Одеси через Миколаїв