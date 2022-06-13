  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Миколаїв прокинувся від серії вибухів
рус
    Події в Україні

    Миколаїв прокинувся від серії вибухів

    Вибухи були чутні у всіх частинах Миколаєва - Миколаїв прокинувся від серії вибухів
    Вибухи були чутні у всіх частинах Миколаєва
    фото ілюстративне

    Миколаїв зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню

    У понеділок, 13 червня, мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська ведуть обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новости N».

    Серія гучних вибухів розпочалася близько п'ятої години ранку. Судячи з характеру вибухів, місто зазнало обстрілу касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

    Вибухи були чутні у всіх частинах міста.

    Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

    Офіційних повідомлень про обстріл Миколаєва поки що немає.

    Як повідомлялося, уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

    Також вночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

    Увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України була оголошена повітряна тривога.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миколаїв прокинувся від серії вибухів