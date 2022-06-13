Миколаїв прокинувся від серії вибухів

Вибухи були чутні у всіх частинах Миколаєва

Миколаїв зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню

У понеділок, 13 червня, мешканців Миколаєва розбудили гучні вибухи — російські війська ведуть обстріл міста. Про це повідомляє місцеве видання «Новости N».

Серія гучних вибухів розпочалася близько п'ятої години ранку. Судячи з характеру вибухів, місто зазнало обстрілу касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Вибухи були чутні у всіх частинах міста.

Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Офіційних повідомлень про обстріл Миколаєва поки що немає.

Як повідомлялося, уночі 13 червня окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині.

Також вночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

Увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України була оголошена повітряна тривога.

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