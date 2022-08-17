Рашисти обстріляли у Миколаєві університет: мер показав наслідки (фото)

Сьогодні вночі російські загарбники випустили дві ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», –написав Сєнкевич.

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Він також зазначив, що у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

Раніше університет мав такий вигляд

Також сьогодні рашисти атакували Одещину. Дві ворожі ракети спричинили руйнування. Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України