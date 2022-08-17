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Рашисти обстріляли у Миколаєві університет: мер показав наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли у Миколаєві університет: мер показав наслідки (фото)
У заклад влучило дві ракети
фото: Олександр Сєнкевич

Сьогодні вночі російські загарбники випустили дві ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти», –написав Сєнкевич.

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Він також зазначив, що у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

Раніше університет мав такий вигляд
Раніше університет мав такий вигляд

Також сьогодні рашисти атакували Одещину. Дві ворожі ракети спричинили руйнування. Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України

Теги: війна Миколаїв університет

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