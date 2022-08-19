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Окупанти вгатили по Краматорську: зруйновано освітні заклади (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили по Краматорську: зруйновано освітні заклади (фото)
Руйнувань зазнали два освітніх заклади Краматорська
фото: Олександр Гончаренко/Facebook

Росія «демілітаризує» коледжі та школи Донеччини

Вранці 19 серпня російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Внаслідок удару були пошкоджені освітні заклади Краматорська.

«Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади», – написав Гончаренко у Facebook.

Руйнувань зазнали коледж технологій та дизайну та Донбаська державна машинобудівна академія.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

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Як повідомлялося, минулої доби на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

Теги: війна Україна Донеччина обстріл окупанти росія

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