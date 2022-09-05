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Обстріл Миропілля. Живицький показав наслідки (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Миропілля. Живицький показав наслідки (фото)
На щастя, люди не постраждали
фото: Дмитро Живицький/ Telegram

Рашисти пошкодили десяток будинків

Уранці 5 вересня окупанти обстріляли Миропілля на Сумщині. Туди зранку росіяни вґатили із самохідних артилерійських установок, усього зафіксовано 22 прильоти по населеному пункту. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Зазнала пошкоджень будівля сільради та територія навколо.У частині Миропілля досі немає електроенергії, роботи ведуться», – написав він.

Пошкоджені 10 будинків мирних мешканців. Різний ступінь пошкоджень: від вибитих вікон, даху і до майже зруйнованої хати у одній з родин.

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Уламками російських снарядів вбило бичка та качок. Постраждалих серед людей, на щастя, немає. 

Нагадаємо, 4 вересня окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 прильотів.

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Теги: окупанти Сумщина обстріл

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