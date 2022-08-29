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Зафіксовано 43 «прильоти». Окупанти обстріляли громади на Сумщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Зафіксовано 43 «прильоти». Окупанти обстріляли громади на Сумщині
Окупанти гатили по Сумщині з мінометів
фото ілюстративне

Жертв та руйнувань немає

У понеділок, 29 серпня, росіяни обстрілювали громади Сумщини із самохідних артилерійських установок (САУ) та мінометів. Зафіксовано 43 влучання. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Протягом дня загарбники чотири рази обстріляли Краснопільську, Есманську, Шалигинську, Зноб-Новгородську та Буринську громади Сумської області.

«За день, з 10-ої ранку до 22-ої вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах. Усього 43 прильоти. Ворог використовував САУ та міномети», – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення та руйнувань.

Нагадаємо, ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

Зазначимо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Додамо, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Теги: війна окупанти обстріл Сумщина Суми

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