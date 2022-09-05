Російські окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині

Окупанти гатили по Сумщині з мінометів

Жертв та постраждалих немає

У неділю, 4 вересня, ворог обстрілював північні громади Сумської області, зафіксовано майже 40 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

«Зноб-Новгородська громада: ближче до 10 ранку було 15 прильотів (імовірно 120 мм міномет). Пошкоджено лінію електропередач. Шалигинська громада: після 14:00 було 10 прильотів з міномету, продовжився обстріл ближче до 19 вечора, 14 вибухів. Середино-Будська громада: з 16:00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно з міномету 120 мм). Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів», – повідомив голова військової адміністрації.

Живицький зазначив, що на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у неділю російські загарбники вдарили ракетами по Очакові на Миколаївщині. Пошкоджено десятки будинків та знищено елеватор.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі вдарили по лікувальних закладах Миколаєва,

Вчора, 3 вересня, через обстріл рашистів на Миколаївщині загинув восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей поранено.