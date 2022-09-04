Зафіксовано 67 прильотів. Окупанти обстріляли Сумщину
Постраждалих внаслідок обстрілу немає
Сьогодні окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За словами Живицького, росіяни двічі з мінометів вдарили по Білопільській громаді. Вдалося зафіксувати 17 прильотів.
«Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по території Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів», – заявив очільник області.
За інформацією Дмитра Живицького, постраждалих внаслідок обстрілу немає, а інформацію стосовно руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою. Окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Також вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.
Крім того, в ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.
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