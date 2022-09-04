Зафіксовано 67 прильотів. Окупанти обстріляли Сумщину

Окупанти гатили по Сумщині з мінометів

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Сьогодні окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами Живицького, росіяни двічі з мінометів вдарили по Білопільській громаді. Вдалося зафіксувати 17 прильотів.

«Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по території Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів», – заявив очільник області.

За інформацією Дмитра Живицького, постраждалих внаслідок обстрілу немає, а інформацію стосовно руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою. Окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Крім того, в ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.