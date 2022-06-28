Ракетна атака по житлових будинках в Очакові: фото наслідків

Російські окупанти завдали удару по житлових будинках у Очакові

Внаслідок ранкового обстрілу Очакова на Миколаївщині загинуло двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Фото наслідків ворожого обстрілу оприлюднила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«Тероризм російського режиму продовжується. 28 червня. П’ята година ранку. Прямі влучання ракетами у житлові будинки міста Очаків. Шість поранених, з них чотири дитини – тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 та 16 – річні. Дві людини Загинуло. Серед них дитина шести років», – повідомила вона.

Чиновниця додала, що наразі триває розбір завалів.

Нагадаємо, сьогодні вранці обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.

Вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

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