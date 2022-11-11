Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва (відео)

«Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва. У ніч на 11 листопада одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок чого двоє людей загинули.

«Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з п'ятого по перший поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців», – написав президент та показав відео з місця обстрілу.

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Нагадаємо, на місці працюють рятувальники, вже відомо про двох поранених.