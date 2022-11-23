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Обстріл пологового у Вільнянську: Банкова показала наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл пологового у Вільнянську: Банкова показала наслідки
Рашисти вдарили по пологовому відділенню на Запоріжжі
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок атаки загинув хлопчик, який народився два дні тому

Вночі, 23 листопада, російські загарбники вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні у Вільнянську на Запоріжжі. Загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Двоє людей постраждало – лікарі. Один лікар у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють ДСНС. Роботи з розбору завалів тривають.

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Рашисти вдарили по пологовому відділенню на Запоріжжі
Кирило Тимошенко / Telegram

Раніше повідомлялося, що близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму.

До слова, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна Запоріжжя

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