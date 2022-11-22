Колаборанти починають втікати з окупованих територій Запоріжжя

Поплічники загарбників розселилися у двох пансіонатах Севастополя

Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької області тікають як щури з корабля. Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності», – йдеться в повідомленні.

За даними Центру національного спротиву, поплічники загарбників розселені в двох пансіонатах Севастополя. Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності.

«Проте покарання – неминуче. Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні», – додав Федоров.

Нагадаємо, 15 листопада вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Згодом стало відомо, що під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Колаборанта у надважкому стані доставили в лікарню.

Крім того, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.