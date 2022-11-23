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Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей

У результаті атаки рашистів немовля 2022 року народження загинуло

У місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, у цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі.

За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає. Від ДСНС залучено 67 осіб та 14 од. техніки. Роботи тривають.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області.

Додамо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Запоріжжя лікар немовля рятувальники

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