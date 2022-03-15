Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)

З-під завалів рятувальники деблокували трьох постраждалих та тіла сімох загиблих людей

Завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївської області, яке сталося в результаті ворожого авіаобстрілу з боку окупантів. Про це повідомили в ДСНС.

Подія сталася 13 березня о 07:40. Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники деблокували трьох постраждалих та тіла сімох загиблих людей.

У Миколаєві триматимуть оборону, щоб ворог не отримав плацдарм для атаки на Южноукраїнськ та Одесу. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час українського телемарафону.

Нагадаємо, у Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.

Також мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав від російських агресорів смв-повідомлення з пропозицією «не доводити місто до гуманітарної катастрофи, подумати про громадян і своїх рідних», натякаючи на те, що буде так, як у Херсоні.





