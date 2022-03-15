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    Події в Україні

    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)

    Подія сталася 13 березня о 07:40 - Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)
    Подія сталася 13 березня о 07:40
    фото: ДСНС

    З-під завалів рятувальники деблокували трьох постраждалих та тіла сімох загиблих людей

    Завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в селі Зелений Гай Шевченківської територіальної громади Миколаївської області, яке сталося в результаті ворожого авіаобстрілу з боку окупантів. Про це повідомили в ДСНС.

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    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)
    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)
    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)
    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)
    фото: ДСНС

    Подія сталася 13 березня о 07:40. Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники деблокували трьох постраждалих та тіла сімох загиблих людей.

    У Миколаєві триматимуть оборону, щоб ворог не отримав плацдарм для атаки на Южноукраїнськ та Одесу. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час українського телемарафону.

    Нагадаємо, у Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.

    Також мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав від російських агресорів смв-повідомлення з пропозицією «не доводити місто до гуманітарної катастрофи, подумати про громадян і своїх рідних», натякаючи на те, що буде так, як у Херсоні.



    Теги: ДСНС Миколаївщина обстріл Миколаїв рятувальники
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    Обстріл школи на Миколаївщині. Рятувальники дістали тіла загиблих (фото)