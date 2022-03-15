Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів

Російські війська не залишають ідею оточити і взяти Миколаїв

У Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім&

«Вночі в місті була низка вибухів, зараз з'ясовуємо де і які збитки. Миколаївці починають звикати до такої ситуації. Сьогодні дзвінки до рятувальників уночі не надходили. Також були удари по селах, там ситуація гірша, зараз збираємо інформацію», – сказав Кім.

Він також наголосив, що є гарна ідея щодо додаткового укріплення міста, яке готується до оборони. Зараз вона опрацьовується і разом із одеситами втілюватиметься в життя.

Також мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав від російських агресорів смв-повідомлення з пропозицією «не доводити місто до гуманітарної катастрофи, подумати про громадян і своїх рідних», натякаючи на те, що буде так, як у Херсоні.

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