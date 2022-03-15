Окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст, – голова ОВА Кім

Миколаїв і надалі стримуватиме ворога

У Миколаєві триматимуть оборону, щоб ворог не отримав плацдарм для атаки на Южноукраїнськ та Одесу. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час українського телемарафону.

«На Миколаївщині йдуть бойові дії по двох напрямках. Нас обстрілюють, є загиблі та поранені у минулі дні. Проте ситуація зараз стабілізувалася, бо ми їх відсунули трохи далі від міста», – сказав Кім.

За його словами, є 99% впевненість, що Миколаїв і надалі стримуватиме ворога.

«У нас міст через Південний Буг, який ми ворогу не віддамо. Щоб потрапити у західну частину області й далі вглиб України, йому треба форсувати річку. Ми це враховуємо і будемо вживати додаткових заходів для оборони, бо розуміємо: вони хочуть мати плацдарм для Южноукраїнської АЕС та на Одесу», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.

Також мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав від російських агресорів смв-повідомлення з пропозицією «не доводити місто до гуманітарної катастрофи, подумати про громадян і своїх рідних», натякаючи на те, що буде так, як у Херсоні.

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