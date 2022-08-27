Обстріл школи у Запоріжжі: з'явилося відео наслідків

Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси

Російські окупанти вночі обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон», – йдеться у повідомленні.

За словами Старуха, у заклад прилетіло кілька ракет. На момент їх влучання учнів там не було, а охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими.

Нагадаємо, вночі ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя та поблизу обласного центру.

Окупанти атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя та поблизу міста.