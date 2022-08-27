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Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів
Українські Збройні сили ефективно нищать ворогів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Близько 250 рашистів ліквідували ЗСУ за минулу добу

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків – 1939 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4254 (+3) од;
  • артилерійських систем – 1045 (+5) од;
  • РСЗВ – 274 (+2) од;
  • засоби ППО – 148 (+0) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 202 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.

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