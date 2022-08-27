Генштаб оновив втрати. Де знищено найбільше окупантів

Близько 250 рашистів ліквідували ЗСУ за минулу добу

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1939 (+3) од;

бойових броньованих машин – 4254 (+3) од;

артилерійських систем – 1045 (+5) од;

РСЗВ – 274 (+2) од;

засоби ППО – 148 (+0) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 202 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.